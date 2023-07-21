Подмосковье 21 июля 2023, 15:19 Новый цех по компостированию отходов построят в Белоруссии по проекту солнечногорского КПО «Нева» Группа ЭкоЛайн

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Делегация из Белоруссии посетила комплекс переработки отходов «Нева» в Солнечногорске, сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. В 2024 году по проекту подмосковного предприятия на минском мусоросортировочном комплексе планируют возвести цех компостирования.

«То, что мы хотим у себя реализовать, мы увидели на КПО „Нева“. Это прежде всего технологии по максимально безотходной переработке бытового мусора и минимальным экологическим нагрузкам на окружающую территорию. Мы изучим опыт изготовления техногрунта и возьмем его за основу при строительстве второй линии», — рассказал заместитель директора по строительству и идеологии УП «Экорес» из Минска Виталий Пасютин.

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На КПО «Нева» специалисты используют передовую технологию туннельного компостирования. На изготовление техногрунта расходуют 30% твердых коммунальных отходов. В основе процессов лежит метод аэробного разложения органических отходов микроорганизмами. Компост созревает в течение трех недель, затем проходит через грохот-сепаратор. Изготовленный материал применяют для строительных и дорожных работ.

Предприятие перерабатывает около 500 тонн отходов в год. В штатном режиме проходит сбор и сортировка ресурсов более чем по 40 компонентам.

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