Подмосковье 23 марта 2023, 09:26 Новый цех машиностроительного завода построят в Орехово-Зуеве

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Новый цех завода «Тонар» построят в Орехово-Зуеве. На нем будут выпускать комплектующие тормозной системы автомобилей. Трудоустроиться на заводе смогут еще 15 человек.

Как рассказали в Минжилполитики региона, площадь цеха превысит 5,9 тысячи квадратных метров. Его мощность составит до 50 суппортов в день. В проект инвестируют 200 миллионов рублей.

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«Тонар» — единственный в России производитель технологических самосвалов и автопоездов повышенной грузоподъемности.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о содействии бизнесу в выходе на международный рынок. Он отметил, что Подмосковье имеет достаточные связи, чтобы помочь предпринимателям наладить экспорт.

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