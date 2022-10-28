Новый цех фабрики модульных конструкций начали строить в Краснознаменске | 360°

Подмосковье 28 октября 2022, 19:13 Новый цех фабрики модульных конструкций начали строить в Краснознаменске

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В городском округе Краснознаменск приступили к строительству нового цеха фабрики модульных конструкций. Объем инвестиций составил 180 миллионов рублей, разрешение на строительство выдало Министерство жилполитики Московской области.

Новый цех площадью 1173 квадратных метра позволит увеличить мощности Краснознаменской фабрики модульных конструкций. В сооружении ангарного типа разместятся станки для изготовления составных деталей и административно-бытовое помещение для работников.

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Благодаря реализации проекта в Краснознаменске будет создано 14 рабочих мест. Проект сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве региона, отметили в Минжилполитики.

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