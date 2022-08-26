Новый трубопровод в Кашире построят к концу 2025 года

Министерство ЖКХ Подмосковья продолжает в Кашире работы по возведению трассы магистральных сетей. Ее общая протяженность составит порядка 23 километров. К текущему моменту уже удалось проложить больше 9 километров водовода.

«Строительные работы начались в мае текущего года и по состоянию на сегодняшний день подрядной организацией проложено уже более 9 километров трубопровода. Завершить строительство объекта планируется в конце 2025 года. Впоследствии благодаря данной магистрали более 17 тысяч человек, проживающих в микрорайонах Кашира-1, Кашира-2, Кашира-3 и в деревне Аладьино, будут обеспечены качественным водоснабжением», — сказал Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Строительство проводит подрядная организация АО «ГК «ЕКС» под техническим контролем подведомственного учреждения регионального Министерства ЖКХ ГУП МО «КС МО». Общие работы разделяются на два этапа — строительство самого водовода и водозаборного узла мощностью 20 тысяч кубических метров в сутки.

Сейчас проводится укладка магистрального водовода от деревни Лиды до микрорайона Кашира-2. Работы одновременно проходят на четырех участках. На реализацию этого проекта было выделено больше двух миллиардов рублей из федерального бюджета.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о ходе программы социальной газификации в Подмосковье. Ее планируют завершить до конца этого года.