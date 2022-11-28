Подмосковье 28 ноября 2022, 14:34 Новый трубопровод для горячей воды построили в Шатуре

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Качество горячего водоснабжения повысится для 300 жителей округа Шатура. Здесь построили новый трубопровод, который обеспечит температуру воды в кранах не ниже 60 градусов.

Как сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья, труба длиной 600 метров установлена от тепловой камеры № 5 на улице Жарова до тепловой камеры № 410 на улице Спортивной. Трубопровод выполнен по системе «Изопрофлекс», что обеспечивает циркуляцию воды по замкнутому контуру, поддерживая температуру не ниже 60 градусов.

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«Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в полном объеме. Благодаря прокладке нового трубопровода для 300 жителей городского округа заметно повысится качество горячего водоснабжения», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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Работы выполнены в рамках государственной программы Подмосковья «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». По этой же программе в ногинском микрорайоне Заречье подготовили фундамент будущего здания водозаборного узла. Качественная вода придет в дома почти 30 тысяч жителей.

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