Новый тротуар начали строить в Красногорске вдоль ЖК «Изумрудные холмы»

Новый тротуар начали строить в Красногорске около жилого комплекса «Изумрудные холмы». Работы проводятся по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках реализации президентского проекта «Безопасные качественные дороги».

Новый тротуар начали строить на участке Волоколамского шоссе с 26,8 по 27,5 километра вдоль жилого комплекса «Изумрудные холмы». Во время проведения работ может затрудниться движение. Неудобства пройдут после устройства корыта. В список работ входят установка бортового камня и укладка асфальта на слои из песка и щебня.

О строительстве тротуара просили жители на портале «Добродел». Благодаря новой пешеходной дорожке повысится комфорт и безопасность порядка 40 тысяч местных жителей.

В Красногорске появятся еще девять тротуаров вдоль шести региональных дорог. Их обустроят на следующих участках: «Глухово — Николо-Урюпино», «Ильинское шоссе — Дмитровское — Маслово», «Пятницкое шоссе — Отрадное — Пятницкое шоссе», «Ильинское — Бузланово», «Ильинское шоссе — Архангельское — Захарково».

Благодаря новому тротуару вдоль дороги «Ильинское шоссе — Мечниково Больница N62» у местных жителей появится безопасный проход к предприятию ОАО "Биомед" имени Мечникова, а также к остановке общественного транспорта "Фармацевтический завод".

Всего в Московской области в этом году построят около 350 километров новых тротуаров. Дорожки для пешеходов появятся преимущественно в населенных пунктах в местах притяжения жителей. Все тротуары планируют закончить к 1 сентября.

Все желающие могут оценить качество проведенных работ и увидеть актуальный план строительства тротуаров на интерактивной карте на портале «Добродел».