Новый тротуар построили на улице Володарского в Красногорске по просьбам жителей

Тротуара построили на улице Володарского от Волоколамского шоссе до ЖК «Малина» в Красногорске. Это сделало проход безопаснее для 4,5 тысячи человек — жителей жилого комплекса и поселка Тушинского.

По сообщению МТДИ, тротуар благоустроили по просьбам местных жителей. Глава министерства Алексей Гержик отметил, что его протяженность составила около 300 метров.

Благодаря проведенным работам проход стал безопаснее и комфортнее для порядка 4,5 тысячи жителей, в том числе школьников Алексей Гержик.

Дорожные службы заменили дорожное покрытие и установили бордюры. Работы проводили по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье направит 16 миллиардов рублей на модернизацию дорожной сети.