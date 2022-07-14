14 июля 2022, 18:07
Новый тротуар построили на улице Володарского в Красногорске по просьбам жителей
Тротуара построили на улице Володарского от Волоколамского шоссе до ЖК «Малина» в Красногорске. Это сделало проход безопаснее для 4,5 тысячи человек — жителей жилого комплекса и поселка Тушинского.
По сообщению МТДИ, тротуар благоустроили по просьбам местных жителей. Глава министерства Алексей Гержик отметил, что его протяженность составила около 300 метров.
Благодаря проведенным работам проход стал безопаснее и комфортнее для порядка 4,5 тысячи жителей, в том числе школьников
Алексей Гержик.
Дорожные службы заменили дорожное покрытие и установили бордюры. Работы проводили по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье направит 16 миллиардов рублей на модернизацию дорожной сети.