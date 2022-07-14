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    14 июля 2022, 18:07

    Новый тротуар построили на улице Володарского в Красногорске по просьбам жителей

    Александра Перепечаева

    Тротуара построили на улице Володарского от Волоколамского шоссе до ЖК «Малина» в Красногорске. Это сделало проход безопаснее для 4,5 тысячи человек — жителей жилого комплекса и поселка Тушинского.

    Новый тротуар построили на улице Володарского в Красногорске по просьбам жителей

    По сообщению МТДИ, тротуар благоустроили по просьбам местных жителей. Глава министерства Алексей Гержик отметил, что его протяженность составила около 300 метров.

    Благодаря проведенным работам проход стал безопаснее и комфортнее для порядка 4,5 тысячи жителей, в том числе школьников

    Алексей Гержик.

    Дорожные службы заменили дорожное покрытие и установили бордюры. Работы проводили по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

    Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье направит 16 миллиардов рублей на модернизацию дорожной сети.