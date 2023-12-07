Подмосковье 07 декабря 2023, 16:42 Новый тротуар построили на Московском шоссе в Талдоме Имиджевая фотография / Минтранс Подмосковья

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Дорожные службы завершили строительство тротуара на Московском шоссе в Талдоме. Протяженность нового объекта превышает 600 метров. Работы выполнили по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Строители обустроили корыто, выравнивающий и щебеночный слои, уложили асфальтобетонное покрытие, восстановили кромку проезжей части, а также установили бордюрный камень.

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По новому тротуару можно добраться до Тверской и Кустарной улиц. Также работы позволили сделать подход к остановкам общественного транспорта комфортнее и безопаснее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 — скоростная трасса от Москвы до Казани.

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