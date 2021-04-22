Новый тротуар появится около станции Снегири в Истре

В Истре началось строительство тротуара около станции Снегири. Работы ведут в рамках реализации в Московской области президентского проекта «Безопасные качественные дороги».

Тротуар в Истре строят, чтобы повысить комфорт и безопасность пешеходов. Работы ведут около железнодорожного переезда с 0,8 по 1,1 километра дороги Волоколамское шоссе — дом отдыха «Снегири». Новый тротуар станет альтернативным подходом к железнодорожной станции.

В Истре также появятся новые тротуары вдоль Волоколамского шоссе — на участке с 51,2 по 51,3 километра. Благодаря этому у жителей появится подход к новым остановкам у ЖК «Малая Истра», которые были благоустроены осенью 2020 года.

Еще один тротуар на участках по деревне Ядромино и по деревне Деньково обеспечит подход к остановке «Деньково».

В Московской области сейчас обустраивают свыше 20 новых тротуаров в шести округах. Всего на региональной дорожной сети в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» до конца года построят почти 350 километров новых тротуаров.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона отметили, что за последние несколько лет объем строительства тротуаров вырос почти в пять раз.