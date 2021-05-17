Новый тротуар появился на Михневском шоссе в Малаховке

В Московской области продолжают строить тротуары в рамках президентского проекта «Безопасные и качественные дороги». Новая дорожка для пешеходов появилась в рабочем поселке Малаховка городского округа Люберцы. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Тротуары в Подмосковье строят для повышения безопасности дорожного движения. Дорожка в Малаховке на Михневском шоссе имеет общую протяженность свыше 420 метров. Во время строительства рабочие устроили корыто, сделали песчаное и щебеночное основание и установили бортовой камень.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик уточнил, что тротуар станет подходом к железнодорожной станции и благоустроенному в этом году парку.

«В Малаховке построили тротуар на Михневском шосссе — по нему будет проходить ежедневно порядка 15 тысяч жителей. Новый тротуар обеспечит комфортный подход к остановочному пункту „Булочная“, что также повысит уровень безопасности для учащихся и предотвратит наезды на пешеходов», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

До конца года в Люберцах построят еще пять новых тротуаров, которые будут расположены на трех дорогах: Лыткаринском и Егорьевском шоссе и на дороге «Хлыстово — Мотяково — Новый Милет».

Всего в Подмосковье в этом году построят почти 350 километров новых тротуаров. Работы проводятся в рамках реализации президентского проекта «Безопасные качественные дороги». Дорожки для пешеходов появятся в местах социального притяжения жителей населенных пунктов.

Все тротуары планируют закончить до 1 сентября. Благодаря этому подход школьников к образовательным учреждениям станет комфортным уже к началу учебного года.

Все жители Московской области могут оценить качество проделанной работы и посмотреть план строительства тротуаров на интерактивной карте на портале «Добродел».