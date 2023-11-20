Подмосковье 20 ноября 2023, 17:41 Новый тротуар длиной 500 метров построили в деревне Глазово под Серпуховом Минтранс Подмосковья

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Дорожные службы завершили строительство нового тротуара в деревне Глазово под Серпуховом. Длина пешеходного пути составила более 500 метров.

В Минтрансе Подмосковья рассказали, что работы провели по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Строительство тротуара выполнили в деревне Глазово на одной из центральных дорог населенного пункта.

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Для большей безопасности тротуар оборудовали ограждением и тактильной плиткой. Для того чтобы исключить подтопления, на проезжей части установили водопропускные трубы.

Новый тротуар ведет к Глазовскому дому культуры, фельдшерско-акушерскому пункту, остановкам общественного транспорта и частным домам.

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