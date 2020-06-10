Новый транспортный маршрут запустили в Реутове. Он связал округ с Москвой и Балашихой

В Реутове запустили новый межрегиональный маршрут общественного транспорта. Он связал округ со столицей и Балашихой. Его открыли по просьбам жителей области. Теперь автобусы курсируют и по маршруту № 1012К.

Его запустили через реутовский путепровод. Стартовой точкой стала станция метро «Новокосино», а конечной — микрорайон Дзержинского в Балашихе. Об этом рассказали в пресс-службе главы Реутова Станислава Каторова.

Сейчас линию обслуживают пять микроавтобусов, но вскоре их увеличат до десяти. В Реутове маршрут проходит через Южную, Никольскую, Железнодорожную улицы, Юбилейный проспект, а также через пути на 16-м километре Горьковского направления железной дороги.

Предусмотрены льготы для инвалидов I и II групп и ветеранов войны. Об этом сообщил директор реутовского филиала фирмы «Ранд-Транс» Руслан Джумашов.

Спрос на новый маршрут довольно высок. Он перевозит порядка одной тысячи пассажиров ежедневно, людям стало проще добираться на работу Руслан Джумашов.

Он уточнил, что проезд стоит 60 рублей до Москвы, а по городу — 45 рублей.

Протяженность маршрута составила семь километров. Сегодня автобусы отправляются с интервалом от 10 до 20 минут, но его снизят до 7-15.

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