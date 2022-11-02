Новый торговый центр в стиле лофт открылся в Лобне | 360°

Подмосковье 02 ноября 2022, 10:29 Новый торговый центр в стиле лофт открылся в Лобне

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Торговый центр «Мельница» введен в эксплуатацию на Шереметьевском шоссе в Лобне. Проект принес городскому округу 150 новых рабочих мест.

Застройщиком выступила компания RK Group, которая вложила в стройку 1,3 миллиарда рублей. Проект сопровождал персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве региона.

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Внутри торгового центра создано современное пространство с магазинами, кафе и зоной развлечений. Все интерьеры «Мельницы» выполнены в стиле лофт. Здесь будут работать творческие и образовательные студии, где можно будет проводить мастер-классы для детей и взрослых. Особенности площадки позволяют организовывать в ТЦ спортивные мероприятия.

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В «Мельнице» работает фуд-маркет европейского формата, где покупателям предложат большой ассортимент свежих овощей и фруктов, качественной мясной и молочной продукции напрямую от производителя. В зоне фуд-корта каждый сможет найти для себя любимую кухню мира и насладиться блюдами из авторского меню.

Еще 68 новых рабочих мест появится на заводе по производству сыра, который построят в Ленинском округе в 2023 году. В него инвестировали 850 миллионов рублей. Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о новых мерах поддержки бизнеса, которые ввели в Подмосковье в условиях частичной мобилизации.