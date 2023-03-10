Подмосковье 10 марта 2023, 11:49 Новый торговый центр с сетевыми магазинами и кафе откроется в Богородском округе в апреле

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Министерство жилищной политики Подмосковья выдало разрешение на ввод в эксплуатацию торгового центра «Новая Купавна» в Богородском округе. Здесь будут располагаться популярные сетевые магазины, которые откроют вакансии для местных жителей.

В новом ТЦ откроются «Пятерочка» и «Вкусно и точка». Застройщиком объекта выступил индивидуальный предприниматель, который вложил в проект 90 миллионов рублей. Открытие торгового центра запланировано на апрель 2023 года.

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Проект сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству Подмосковья.

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