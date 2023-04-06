Подмосковье 06 апреля 2023, 14:29 Новый торговый центр открылся на месте недостроя в поселке Радужный в Коломне Мособлархитектура

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Недостроенное здание в поселке Радужный под Коломной привели в порядок. В новом торговом центре открыли супермаркет и магазин детских товаров.

Как рассказали в Мособлархитектуре, строительство объекта началось в 2009 году. После возведения каркаса здания, работы приостановили. По словам главы ведомства Владислава Гордиенко, завершить их удалось благодаря совместной работе профильных ведомств, администрации округа и застройщика.

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«Площадь нового объекта составляет 6,5 тысячи квадратных метров. В настоящий момент в нем располагаются административные и торговые помещения, в том числе супермаркет и магазин детских товаров», — рассказал он.

Гордиенко добавил, что приведение долгостроя в порядок помогло создать новые рабочие места и положительно сказалось на облике города.

Всего в Коломне выявили 237 недостроев. Из них 102 уже привели в порядок или снесли.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности развития инфраструктуры в связи с ростом численности населения. Для комфорта жителей строят новые детские сады, школы и поликлиники.

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