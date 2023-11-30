Подмосковье 30 ноября 2023, 17:25 Новый торговый центр откроют на Ярмарочной улице в Мытищах в декабре пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Торговый комплекс «Вещичка» откроют на Ярмарочной улице в Мытищах в середине декабря. Он будет работать в формате outlet.

Представители администрации городского округа Мытищи провели мониторинг объектов торговли и обратили внимание на соблюдение необходимых требований. Так, при выявлении каких-либо нарушений собственникам дается определенный срок на их устранение.

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«Продолжаем знакомиться с руководителями и собственниками объектов торговли, расположенных на территории городского округа. „Мытищинская ярмарка“ известна не только в нашем округе, но и в Московской области. В рамках визита ознакомились со строительством торгового комплекса „Вещичка“, который планируют открыть в середине декабря. Это новый формат торговли, который по задумке собственника будет представлен в форме outlet, где ценовая политика чуть ниже заявленных брендов и преобладает разнообразие товаров», — рассказала руководитель управления потребительского рынка и услуг Елена Подмаркова.

Подмосковье ежегодно создает 60-70 тысяч рабочих мест благодаря инвестиционным проектам, отметил губернатор Андрей Воробьев. Задача, по его словам, — держать такой темп.

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