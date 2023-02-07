07 февраля 2023, 09:35
Новый торговый объект создаст 26 рабочих мест в Подольске
Торговое здание появится в поселке Лаговском под Подольском. Объект получил разрешение на строительство, на нем смогут трудоустроиться 26 человек.
Как сообщили в Минжилполитики Подмосковья, здание будут сдавать в аренду универсальному и специализированному магазинам. Там будут продавать продукты, а также бытовые товары. Территорию благоустроят и оборудуют парковкой с системой освещения и пешеходными дорожками. В проект инвестируют 65 миллионов рублей.
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