Новый торговый комплекс построили в Красногорске. Там создадут более 500 рабочих мест

В Красногорске завершили строительство нового торгового комплекса The Outlet Moscow. Там смогут работать более 500 местных жителей. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдало Министерство жилищной политики Подмосковья. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Комплекс площадью порядка 23 тысяч квадратных метров построили на Новорижском шоссе, около деревни Воронки городского круга Красногорск.

«Открытие объекта планируется после снятия ограничений. Проект находился на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Подмосковья», — уточнила министр жилищной политики региона Инна Федотова.

В торговом комплексе The Outlet Moscow планируют открыть свыше 100 магазинов. В центре организуют зону ресторанов и кафе, на территории установят фонтан.

Комплекс приспособлен для маломобильных групп граждан. Все входы в торговые помещения без ступенек, есть пандусы, специальные парковочные места и туалетные комнаты. Для мам с детьми оборудовали комнаты для пеленания.

Всего в проект вложили порядка 5,4 миллиарда рублей. Новый центр позволил создать более 500 рабочих мест.