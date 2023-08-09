Подмосковье 09 августа 2023, 10:43 Новый торгово-развлекательный центр построят в Одинцове ООО «САНДОНИЯ ЛИМИТЕД»

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Подмосковный ЦСС взял на сопровождение строительство торгово-развлекательного центра в Одинцове. Реализация проекта позволит создать в округе 150 рабочих мест.

Застройщиком выступит ООО «Сандония Лимитед», а инвестиции в проект составят 850 миллионов рублей. Площадь здания составит 32 тысячи квадратных метров. В ТРЦ разместится ритейл-кластер, а также фудхолл с террасой. Открытие центра запланировано на третий квартал 2024 года.

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Попасть на сопровождение ЦСС можно на любой стадии реализации проекта. Отправить заявку можно по почте css@mosreg.ru или css-mosreg.online, а также по телефону: 8 (498) 602-00-00.

Строительство сопровождал подмосковный ЦСС. Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, в чем главная задача Центра содействия строительству, и зачем его создали.

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