Новый тоннель на площади Громова в Жуковском откроют в 2022 году

Более 270 строителей привлекли к реконструкции улицы Туполева в Жуковском. Движение по новой дороге, в том числе по тоннелю на площади Громова, откроют к концу 2022 года.

Бетонирование тоннеля завершили уже на 60%. Стройка идет в рамках президентского проекта «Безопасные качественные дороги».

Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что тоннель протянется более чем на 700 метров.

Новый тоннель станет частью двухуровневой развязки. Это обеспечит беспрепятственный проезд транзитного транспорта Алексей Гержик.

Он добавил, что в настоящее время в рамках реконструкции улицы Туполева продолжается расширение проезжей части. Кроме того, делают дублеры и возводят надземные переходы.

Когда проект завершат, транспортная доступность улучшится минимум для 400 тысяч жителей Жуковского и Раменского.

Движение станет бессветофорным. Время проезда по улице Туполева сократится до 10 минут. До Новорязанского шоссе удастся добраться за 15-20 минут.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важных дорожных проектах 2022 года.