Новый томограф поступил в Волоколамскую больницу. Теперь очереди исчезнут

Волоколамская центральная районная больница получила современный компьютерный томограф Revolution EVO по по госпрограмме «Здравоохранение Подмосковья». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Сейчас новый компьютерный томограф устанавливается, а в ближайшее время его введут в эксплуатацию. Благодаря современному аппарату в Волоколамской ЦРБ уменьшатся очереди на обследования. Очень важно, что теперь врачи смогут более точно ставить диагноз.

Житель Волоколамска Дмитрий Батов считает модернизацию здравоохранения прорывом для города. «Я знаю, что многие жители обращаются на прием в частные клиники, так как у нас не хватает специалистов и оборудования. Теперь не придется платить немалую сумму денег частникам за базовые обследования. Также я очень надеюсь, что в следующем году начнется строительство недостроенных корпусов нашей ЦРБ», — сказал Дмитрий Батов.

Новый рентген-аппарат появился в Волоколамской ЦРБ Подробнее

Не так давно больница Волоколамска получила рентгеновский аппарат С-Дуга, который активно применяется в операционном блоке и в травматологическом отделении в целом. Немного ранее поступили и были установлены системы холтеровского мониторирования, системы суточного мониторирования артериального давления, аппарат ингаляционной терапии. Благодаря этому оборудованию в первичном сосудистом отделении сотрудники могут получать более точные результаты обследований.

Глава Волоколамского городского округа Михаил Сылка напомнил, что на встречах с жителями люди часто поднимают вопрос состояния здравоохранения в муниципальном образовании.

«Уже работаем совместно с Министерством здравоохранения Московской области по обновлению медицинского оборудования, ремонту медицинских учреждений, подбору специалистов. Например, оснащение родильного дома на сегодняшний день позволяет оказывать медпомощь беременным и роженицам средней группы риска», — сделал акцент Михаил Сылка.

Глава городского округа назвал стратегическим направлением развития станцию переливания крови, так как в радиусе 90 км подобных станций нет. «Сейчас, по словам врачей, запасы крови есть, спасибо большое донорам», — поблагодарил Михаил Сылка.

Ранее первый вице-губернатор региона Ильдар Габдрахманов сообщил, что 62 поликлиники Подмосковья получат «тяжелое» оборудование до конца 2019 года. Также продолжается ремонт медицинских учреждений. В 2018 году в Московской области отремонтировали 74 объекта, на этот год запланирован ремонт 54.

Медицинские учреждения региона оснащаются современным оборудованием по программе модернизации здравоохранения в Подмосковье. Благодаря этому увеличивается доступность и улучшается качество оказания медицинской помощи.