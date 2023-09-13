Подмосковье 13 сентября 2023, 21:32 Новый том летописи городского округа представили в Раменском

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Еще один том книги славы и достижений Раменского городского округа представили общественности. Это летопись края глазами современников, над которой работали более 80 человек. Проект реализуется издательской группой «Круглый стол» при поддержке администрации округа.

«Я могу предположить, сколько трудов стоит за каждой страницей, сколько вложено сил для того, чтобы наш городской округ сиял», — отметил на презентации книги глава Раменского городского округа Николай Ханин.

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Один из главных героев книги славы — ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда Мария Сердюк. Мария Анисимовна — участница битвы на Курской дуге, дошла до Берлина. В Раменское переехала с родителями из Казахстана еще до войны и считает эту землю своей второй родиной.

Это уже 12-й том книги славы и достижений Раменского. В прошлые годы издание получало высокие награды, в том числе премию губернатора Московской области Андрея Воробьева в номинации «Связь времен». Летопись стала лауреатом премии Союза журналистов Подмосковья и отмечена Союзом писателей.