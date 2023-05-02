Подмосковье 02 мая 2023, 15:07 Новый терминал «Белый Раст» в Подмосковье будет принимать около 15% грузов из Китая Главгосстройнадзор МО

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В Дмитрове продолжается строительство терминально-логистического центра «Белый Раст» площадью 179 гектаров. В будущем через него будет проходить около 15% грузов из Китая, сообщили в Главгосстройнадзоре Московской области.

На днях ведомство проверило ход второго этапа строительства объекта. Сейчас специалисты возводят железнодорожный и автомобильный КПП, насосные станции пожаротушения и станции хозпитьевого водоснабжения, три железнодорожные пути, снегоплавильные установки и склад. Также рабочие достраивают административно-бытовой корпус.

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Терминал находится рядом с Большим кольцом МЖД и трассой А-107. Производственная мощность центра составит 725 тысяч 20-футовых контейнеров в год.

Терминал будет принимать грузы из портов Балтики и Дальнего Востока, по железнодорожным пограничным переходам Забайкальск, Наушки, Калининград, а также внутреннему сообщению в направлении Екатеринбурга и Новосибирска.

Объект строят с 2017 года совместными усилиями РЖД и китайской ГК «Ляонин Порт». Его планируют завершить в четвертом квартале этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил жителей региона пройти опрос и озвучить пожелания на портале «Добродел». Желающие смогут высказаться по вопросам благоустройства.

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