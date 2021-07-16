Новый терминал «Аэроэкспресса» открыли в Домодедово

Новый терминал «Аэроэкспресса» открылся в аэропорту Домодедово. Четырехэтажное здание оборудовано всем необходимым, начиная от киосков и заканчивая отелем.

«Теперь пассажиры аэроэкспресса могут попасть в здание аэровокзала по остекленному крытому переходу, оснащенному современными инженерными системами, не выходя на улицу», — рассказал управляющий директор Домодедово Денис Ярыгин.

По прибытии на платформу пассажиры аэроэкспресса и пригородных электричек разделяются на два потока, что помогает сократить время прохождения через турникеты. Затем путешественники спускаются на этаж ниже, в пешеходную галерею — это коридор, соединяющий терминал и здание аэропорта. Здесь же их ожидает отдельный пункт входного досмотра. Кроме того, прямо в терминале «Аэроэкспресса» скоро откроется отель для транзитных пассажиров.

«Могу сказать, что он будет очень комфортный. Мы рассчитываем, что транзитные пассажиры аэропорта Домодедово смогут с удобством отдохнуть. Ну и затем, если есть необходимость, воспользоваться аэроэкспрессом, чтобы легко и комфортно добраться до Москвы и обратно», — сообщила генеральный директор компании «Аэроэкспресс» Алина Бисембаева.

Еще одна новость: теперь «Аэроэкспресс» останавливается и в городе Домодедово. Добраться на скоростном поезде можно не только до аэропорта, но и до Москвы всего за тридцать минут. Общее время поездки от Павелецкого вокзала до терминала аэропорта все также составляет 45 минут.

«Я работаю в аэропорту, и раньше мне часто приходилось ездить либо на такси, либо на электричке — это как-то не очень удобно. Сейчас появился аэроэкспресс. Комфортабельно, то есть быстрее и как-то удобней ехать, но дорого, конечно». — поделился впечатлениями местный житель Руслан Хазиев.

Билет в одну сторону стоит 390 рублей. По словам Бисембаевой, пока введение аэроэкспресса на это направление только тестируют.

«Мы хотим посмотреть, насколько это будет комфортно, сколько пассажиров будет пользоваться, и, безусловно, тарифную линейку мы будем еще разрабатывать», — отметила она.

По ее словам, за первым день услугами аэроэкспресса воспользовались около ста пассажиров. Компания ведет работу над гибкой тарифной системой. Билет на аэроэкспресс можно купить на сайте организации.