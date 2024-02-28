28 февраля 2024, 16:00
Новый терапевт Виктория Пищальникова приступила к работе в больнице Лобни
В стационарном отделении Лобненской больницы появился новый специалист. Виктория Пищальникова вступила в должность врача-терапевта первого терапевтического отделения.
Виктория Пищальникова успешно закончила обучение в Северном государственном медицинском университете по специальности «Лечебное дело», прошла интернатуру по терапии и завершила ординатуру по неотложной скорой медицинской помощи.
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В Лобне уделяется особое внимание развитию здравоохранения. В настоящее время активно строится крупная поликлиника по федеральному проекту, а также ведется работа по привлечению квалифицированных специалистов.
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