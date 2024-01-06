Подмосковье 06 января 2024, 20:09 Новый теплообменник смонтировали на котельной в Поваровке Unsplash

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Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков проверил работу котельных и рассказал о ситуации с отоплением в регионе. Предпринятые меры позволили поднять температуру в домах жителей микрорайона Выстрел и поселка Поваровка.

Константин Михальков сообщил, что на котельной Выстрел запустили дополнительный котел с теплообменником.

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«Мы запустили еще один котел с новым теплообменником, температура растет. Уже скоро почувствуется более энергичное тепло. В батареях по ГВС температуру дорастили практически до 46 градусов. Продолжаем набирать обороты», — рассказал Михальков.

Он также проверил котельную в Поваровке, где достаточно давно показатели теплоснабжения были занижены. Ситуацию в поселке держат на особом контроле.

«Решения, которые ночью наши энергетики предприняли, они позволили увеличить температуру теплоносителя, но основным моментом была установка нового теплообменника. Новый теплообменник уже на объекте смонтирован. В настоящий момент один котел разожгли, набираем сейчас необходимое давление, разжигаем второй котел. Соответственно, очень скоро долгожданное тепло в нормативном объеме с нормативными показателями в дома придет, уважаемые наши жители!» — подчеркнул глава Солнечногорска.

Ранее Константин Михальков рассказал о ходе восстановительных работ на котельной «Выстрел».

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