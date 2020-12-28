Новый тепличный комплекс Серпухова начнет выращивать огурцы и помидоры круглый год

Еще один современный тепличный комплекс открыли в Подмосковье. Он разместился на территории Серпухова. Его задача — круглогодичное выращивание помидоров и огурцов. Здесь начнут производить свыше четырех тысяч тонн овощей каждые 12 месяцев.

В подмосковном Серпухове открыли первую очередь комплекса «Туровский» с теплицами, занимающими 6,2 гектара земли. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

В Подмосковье теплиц становится все больше. 25 декабря мы открыли еще один максимально автоматизированный комплекс „Туровский“ по выращиванию свежих овощей Сергей Воскресенский.

Новые теплицы оснастили современными системами полива и контроля климата. Растения опыляют шмели. Это даст прирост урожая овощей на 20–50%.

«Планируемый объем производства составит 4–4,5 тысячи тонн овощей в год», — отметил Воскресенский.

Он добавил, что в строительство вложили около 1,7 миллиарда рублей. Для работы в темпличном комплексе трудоустроят как минимум 90 жителей Подмосковья.

По словам Воскресенского, впереди возведение второй очереди комплекса площадью пять гектаров. Здесь начнут выращивать еще 4,5 тысячи тонн свежих овощей в год. Запуск запланирован на следующий год.