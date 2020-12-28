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    28 декабря 2020, 19:41

    Новый тепличный комплекс Серпухова начнет выращивать огурцы и помидоры круглый год

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Еще один современный тепличный комплекс открыли в Подмосковье. Он разместился на территории Серпухова. Его задача — круглогодичное выращивание помидоров и огурцов. Здесь начнут производить свыше четырех тысяч тонн овощей каждые 12 месяцев.
    Новый тепличный комплекс Серпухова начнет выращивать огурцы и помидоры круглый год | Изображение 1

    В подмосковном Серпухове открыли первую очередь комплекса «Туровский» с теплицами, занимающими 6,2 гектара земли. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

    В Подмосковье теплиц становится все больше. 25 декабря мы открыли еще один максимально автоматизированный комплекс „Туровский“ по выращиванию свежих овощей

    Сергей Воскресенский.

    Новые теплицы оснастили современными системами полива и контроля климата. Растения опыляют шмели. Это даст прирост урожая овощей на 20–50%.

    Новый тепличный комплекс Серпухова начнет выращивать огурцы и помидоры круглый год | Изображение 2

    «Планируемый объем производства составит 4–4,5 тысячи тонн овощей в год», — отметил Воскресенский.

    Он добавил, что в строительство вложили около 1,7 миллиарда рублей. Для работы в темпличном комплексе трудоустроят как минимум 90 жителей Подмосковья.

    Новый тепличный комплекс Серпухова начнет выращивать огурцы и помидоры круглый год | Изображение 3

    По словам Воскресенского, впереди возведение второй очереди комплекса площадью пять гектаров. Здесь начнут выращивать еще 4,5 тысячи тонн свежих овощей в год. Запуск запланирован на следующий год.