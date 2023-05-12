Подмосковье 12 мая 2023, 18:03 Новый тепличный комплекс для выращивания редких цветов появится в Раменском Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Тюльпаны редких сортов львиный зев и маттиолу начнут выращивать в Раменском к концу года. Инвестор реализует в городском округе проект по строительству нового тепличного комплекса и планирует выпустить первую партию цветов уже к 8 марта 2024-го.

«Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит более 20 миллионов рублей. На первом этапе будет создано около 30 рабочих мест», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Строительство теплицы будет выполнено при содействии Корпорации развития Подмосковья в третьем квартале года. С ноября по март здесь будут выращивать тюльпаны редких сортов, с августа по декабрь — маттиолу и львиный зев. Растения будут высаживаться не в почву, а в специальный раствор с питательными веществами.

«В Подмосковье уже есть производители роз и хризантем, поэтому мы решили заняться выращиванием тех цветов, которых у нас очень мало и которые везут в Россию из Голландии и Африки. Можно сказать, что мы займемся цветочным импортозамещением», — сказала руководитель тепличного комплекса Юлия Меньшова.

Комплекс будет полностью автоматизирован, что позволит выращивать цветы круглый год. Для растений здесь будут созданы подходящие микроклимат, температура и влажность воздуха. За этим будет следить оборудование, разработанное в России на заказ.

«На первом этапе площадь теплицы составит два гектара. Эти производственные мощности позволят выращивать более двух миллионов цветов в год. К следующему 8 Марта компания планирует поставить около 350 тысяч тюльпанов», — отметил генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. По словам главы региона, ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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