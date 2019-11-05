  • Специалистов мирового уровня будут готовить в Химках. Для них открылся новый техникум «Хино»

    05 ноября 2019, 13:52

    Евгения Остапенко, Ирина Люлина

    В городском округе Химки на одно топовое учебное заведение стало больше: свои двери открыл техникум «Хино». В учреждении будут готовить кадры для одноименной компании. Чем уникален техникум и почему в него стоит поступить, расскажет «360».
    Специалистов мирового уровня будут готовить в Химках. Для них открылся новый техникум «Хино» | Изображение 1
    Источник фото: пресс-служба губернатора МО

    Достойный выбор

    Учебное заведение «Хино Моторс» открыли на базе областного техникума в Химках. Сделали это не просто так: в апреле в Подмосковье начали строить завод японских грузовиков «Хино». А хорошему производству нужны соответствующие кадры. Теперь у студентов появилась уникальная возможность поступить не только в техникум, но и на престижную работу. Потому что с таким дипломом долго ее искать не придется.

    Техникум находится в Химках, на улице Березовая аллея. Накануне в учреждении провели капремонт и благоустройство территории, закупили новое оборудование. А в учебно-тренировочном корпусе «Хино» обустроили пять лабораторий, три мастерские, фрезерный станок и производственную мебель. Ежегодно из техникума будут выпускаться 75 человек, получивших профессию на базе компании.

    «Наша задача, чтобы ребята, которые получают образование в колледжах, были востребованы на разных предприятиях. Это и „Хино“, который строится здесь, в Химках, и „Энергомаш“, и „Мерседес“, которые расположены рядом. Это все надежные компании, производственные комплексы, которые позволят ребятам получать достойную заработную плату», — сказал на открытии техникума губернатор Андрей Воробьев.

    Специалистов мирового уровня будут готовить в Химках. Для них открылся новый техникум «Хино» | Изображение 2
    Источник фото: пресс-служба губернатора МО

    Специально для «Хино» в учреждении начнут готовить кадры по трем профессиям: мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, работник конвейера по сборке автомобилей, наладчик производственных линий. Знания студентам передадут специалисты-инженеры компании. Выпускники в итоге получат не только престижный диплом, но и дополнительные компетенции: сборочные и кузовные работы, техническая диагностика автомобилей, складская логистика.

    «Очень приятно, что здесь актуальное оборудование, ребята уже приходят на производство и знают, что делать», — добавил Андрей Воробьев.

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    Подробнее

    Само профучилище в Химках существует с 1962 года. В 2013-м его преобразовали в техникум для подготовки кадров автостроительной отрасли Московской области. Сейчас там обучают по трем направлениям: машиностроение, транспорт, сфера услуг. Ежегодно в техникум поступают 125 человек. Среди партнеров учреждения «Энергомаш», «Факел» и Научно-производственное объединение имени Лавочкина.

    Тесное сотрудничество

    В апреле этого года Андрей Воробьев и президент «Хино» Сэгавой Микио дали старт строительству завода по сборке японских автомобилей. Так, в подмосковных Химках разместятся завод компании, центральный склад запасных частей. Кроме того, из столицы в регион переедет офис. На самом заводе будут производить мало- и среднетоннажные грузовые автомобили «Хино 300» и «Хино 500».

    «Мы относимся внимательно к каждому инвестору, стараемся максимально оказывать содействие, чтобы проект реализовывался вовремя, без каких-либо задержек и барьеров. Мы не так давно открыли завод „Мерседес“, уверен, что и проект „Хино“ будет реализован успешно», — сказал в апреле Андрей Воробьев.

    Специалистов мирового уровня будут готовить в Химках. Для них открылся новый техникум «Хино» | Изображение 3
    Старт строительства завода «Хино». Источник фото: пресс-служба губернатора МО

    «Хино» — крупнейший японский производитель автомобилей и автобусов. Компания работает с 1942 года. Уже более полувека является частью корпорации «Тойота».