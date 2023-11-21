21 ноября 2023, 15:44
Новый танцевальный спектакль поставили в Люберцах благодаря стипендии губернатора
Стипендию губернатора Московской области за творческие достижения получила руководитель хореографического ансамбля «Жар-птица» Екатерина Тюняева. Благодаря премии коллектив поставил новый танцевальный спектакль «Мифы о Персее», премьера которого состоится 26 ноября в Люберцах.
В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, что новая постановка расскажет о древнегреческом герое Персее — сыне Зевса и смертной женщины. Зрители узнают о его волшебном рождении, испытаниях и героических подвигах. На сцене представят три мифа о Персее, в том числе историю спасения Андромеды из пасти морского чудовища.
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Спектакль оснащен яркими костюмами, декорациями, светом и музыкой. Он позволит зрителю окунуться в мир древнегреческих мифов.
Начало спектакля в 17:00. Вход свободный, без возрастных ограничений. Представление состоится в Красковском культурном центре по адресу: рабочий поселок Малаховка, улица Шоссейная, дом 2.
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