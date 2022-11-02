Новый сырный завод создаст почти 70 рабочих мест в Ленинском округе | 360°

Подмосковье 02 ноября 2022, 09:21 Новый сырный завод создаст почти 70 рабочих мест в Ленинском округе

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Завод по производству сыра построят в Ленинском округе в 2023 году. В него инвестировали 850 миллионов рублей. На производство смогут трудоустроиться 68 человек, сообщил зампред правительства Георгий Филимонов.

Запустить производство полутвердых, твердых и мягких сыров запланировали в декабре следующего года. Завод построят на площадке агрохолдинга «Рота-Агро».

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«Подмосковные сыровары заслуженно считаются одними из лучших в России. В прошлом году они дали стране больше всего продукции — 81,4 тысячи тонн», — рассказал Георгий Филимонов.

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Продукцию будут поставлять в регионы России.

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