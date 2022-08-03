Новый сыр «Луховицкий» представят на фестивале «Сыр! Пир! Мир!» под Истрой

Новый сыр «Луховицкий» представят на гастрономическом фестивале под Истрой. Его приготовили в крестьянско-фермерском хозяйстве «Былинкино». Также можно будет продегустировать сыр «Трюфель», мягкий арабский и деликатес с добавлением пожитника.

В сыроварне Былинкино каждый день перерабатывают порядка 400 литров молока. Варят здесь деликатесы твердых и полутвердых сортов. Но начиналось все с экотуризма и 60 альпийских коз. Потом появилась сыроварня и желание экспериментировать.

Например, на гастрономический подмосковный фестиваль глава крестьянско-фермерского хозяйства Елена Головащенко повезет свою гордость — сыр «Трюфель». Есть и другая новинка — деликатес «Луховицкий». Готовился по голландской технологии и созревал восемь месяцев.

«У него очень мягкий сливочный вкус, но козье молоко привносит туда свою остринку. Я думаю, все оценят наше изобретение», — рассказала глава крестьянско-фермерского хозяйства Елена Головащенко.

Так же на фестивале можно будет попробовать мягкий арабский, твердый, сыр с пожитником. Особенность в том, что в процессе его приготовления используются не семена, а молодые листья растения. Отсюда интересный вкус. Фестиваль «Сыр, пир, мир» пройдет по традиции под Истрой с 5 по 7 августа.