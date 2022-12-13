Подмосковье 13 декабря 2022, 13:17 Новый супермаркет в Домодедове обеспечит жителей 20 рабочими местами

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Продовольственный магазин появится в деревне Заболотье городского округа Домодедово предположительно в 2023. Супермаркет обеспечит горожан широким ассортиментом товаров, а также создаст 20 рабочих мест.

Магазин площадью почти 1,3 тысячи квадратных метров будет оснащен 19 парковочными местами и ярким освещением. Министерство жилищной политики Московской области уже выдало разрешение на ввод в эксплуатацию супермаркета в Домодедовском округе. В качестве застройщика выступил индивидуальный предприниматель, а инвестиции в проект составили 80 миллионов рублей.

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Отмечается, что проект сопровождался персональным менеджером Центра Содействия Строительству при Правительстве региона: на разных этапах проводились консультации и оказывалась помощь в сборе необходимой документации.

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