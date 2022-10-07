Еще 30 рабочих мест появится в деревне Лешково под Истрой | 360°

Подмосковье 07 октября 2022, 10:06 Поделиться Telegram

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Viber Еще 30 рабочих мест появится в деревне Лешково под Истрой

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Новый продуктовый магазин открывается в деревне Лешково под Истрой — он обеспечит работой 30 человек. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдало Министерство жилищной политики Московской области.

Магазин построил индивидуальный предприниматель, который затратил на реализацию проекта 120 миллионов рублей. В супермаркете общей площадью 1495 квадратных метров местные жители смогут приобрести продукты отечественных и зарубежных торговых марок из большого ассортимента: овощи и фрукты, мясные, молочные, хлебокондитерские, бакалейные и иные изделия. На улице обустроена парковка на 30 машин.

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Открытие магазина запланировано на декабрь 2022 года.

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Реализовать задуманное инвестору помогает персональный менеджер Центра содействия строительству Подмосковья. С его поддержкой застройщику удалось быстрее получить необходимую документацию.

Инвестиции — одна из движущих сил для развития территорий, считает губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, с января регион привлек в экономику 500 миллиардов рублей. Цель — триллион рублей за год.

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