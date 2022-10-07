Еще 30 рабочих мест появится в деревне Лешково под Истрой | 360°

Все новости

Мир

07 октября 2022, 11:30

США ради Крыма отказались передавать Украине ракеты ATACMS

Эксклюзив

07 октября 2022, 11:29

«Хочу быть там, со всеми». Работник завода отправился служить, несмотря на отсрочку

Реклама

Армия

07 октября 2022, 11:26

Красноярский край выполнил план по частичной мобилизации

Мир

07 октября 2022, 11:25

Украина попросила у США ракеты ATACMS для ударов по Крыму — СМИ

Спорт

07 октября 2022, 11:14

Вице-президент ФСГР Немов заявил, что без российской гимнастики мировая гимнастика невозможна

Общество

07 октября 2022, 11:09

Правительство решило визуально разделить платную и бесплатную парковку

Общество

07 октября 2022, 11:09

Массовые развлекательные мероприятия отменили в Ленинградской области

Подмосковье

07 октября 2022, 11:08

Строительство второго этажа детского сада началось в поселке Развилка Ленинского округа

Спецоперация

07 октября 2022, 11:06

Союзники освободили еще три населенных пункта ДНР от контроля ВСУ

Подмосковье

07 октября 2022, 10:06

Еще 30 рабочих мест появится в деревне Лешково под Истрой

Читать 360tv в

Новый продуктовый магазин открывается в деревне Лешково под Истрой — он обеспечит работой 30 человек. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдало Министерство жилищной политики Московской области.

Магазин построил индивидуальный предприниматель, который затратил на реализацию проекта 120 миллионов рублей. В супермаркете общей площадью 1495 квадратных метров местные жители смогут приобрести продукты отечественных и зарубежных торговых марок из большого ассортимента: овощи и фрукты, мясные, молочные, хлебокондитерские, бакалейные и иные изделия. На улице обустроена парковка на 30 машин.

Реклама

Открытие магазина запланировано на декабрь 2022 года.

Реклама

Реализовать задуманное инвестору помогает персональный менеджер Центра содействия строительству Подмосковья. С его поддержкой застройщику удалось быстрее получить необходимую документацию.

Инвестиции — одна из движущих сил для развития территорий, считает губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, с января регион привлек в экономику 500 миллиардов рублей. Цель — триллион рублей за год.

Истра

Строительство

Торговля

Магазины

0

0

0

0

0

1

Реклама

Реклама