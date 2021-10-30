Новый стационарный пункт вакцинации открыли в Чехове

Прививку от коронавируса в городском округе Чехов сделали уже 73 тысячи жителя. Все это благодаря врачам стационарных пунктов вакцинации, выездных бригад и передвижного фельдшерско-акушерского пункта. Для того, чтобы обеспечить максимальное количество жителей вакцинацией в обновленном здании бывшего военного госпиталя открылся еще один прививочный пункт.

Записаться на прививку жители могут по электронной записи. В новом учреждении установили современное медицинское оборудование. Все это стало возможным благодаря проекту «Наша поликлиника».

Местные жители поделились радостью от того, что рядом с их домами появилось место, куда можно обратиться за медицинской помощью.

«Я живу в соседнем доме, поэтому очень удобно, что открыли. Раньше приходилось ездить, искать, а сейчас можно сдать анализы рядом с домом», — поделилась жительница городского округа Чехов Татьяна.

Для того, чтобы обеспечить жителей достаточным количеством доз вакцин от коронавируса больнице подарили новую морозильную камеру. Там хватит разместить достаточное количество препарата, чтобы обеспечить всех жителей микрорайона. Холодильное оборудование подарили в рамках партийного проекта «#ЕР помогает!».

«У нас в округе открыто четыре пункта вакцинации, а благодаря морозильной камере, которую нам подарили глава округа и „Единая Россия“, мы отрываем 5-й пункт вакцинации. Также у нас появится электронная запись. Новый способ хранения вакцин позволит хранить все препараты, чтобы у людей был выбор. Раньше мы прививали только „ЭпиВакКороной“», — рассказала заместитель главного врача Чеховской областной больницы Анна Харина.

Передали холодильную камеру врачам глава городского округа Чехов Григорий Артамонов и исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» и Константин Безрукавый.

«Я надеюсь, что наши жители будут еще больше идти в пункты вакцинации, зная, что в каждом пункте имеется вся разнообразная вакцина», — отметил глава городского округа.

Григорий Артамонов отметил, что вместе с заместителем главного врача он также осмотрел, как продвигается ремонт хирургического отделения больницы.

«Хотелось бы сказать отдельное спасибо правительству Московской области и губернатору за поддержку. Исходя из экономии средств мы сейчас можем отремонтировать не только

поликлиники на улицах Пионерской и Гагарина, но и еще провести ремонт хирургического отделения на улице Московской», — пояснил он.

На этом поддержка партийных активистов не закончилась. Они продолжают привозить в больницы городского округа питьевую воду, сладкие наборы и фрукты. Работающие в больнице волонтеры помогают медикам с внесением информации о привитых жителях в Федеральный регистр.