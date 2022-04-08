facebook_pixel
    08 апреля 2022, 18:09

    Новый стандарт управляющих компаний введут во всем Подмосковье в 2022 году

    Анастасия Аброськина

    Новый стандарт работы управляющий компаний ввели уже в девяти округах Подмосковья. Там открыли офисы «Наш дом», задача которых — тесно общаться с жителями в социальных сетях и общедомовых чатах. В этом году проект распространят по всему региону.

    Новый стандарт управляющих компаний введут во всем Подмосковье в 2022 году | Изображение 1

    Это отметил председатель комитета по строительной политике Мособлдумы Игорь Коханый. По его словам, большую систему управления домами Подмосковья ждет усовершенствование.

    «От управляющих организаций зависит комфорт, безопасность проживания в многоквартирных домах, и нарекания жителей достаются тоже им. Образно говоря, это авангард системы ЖКХ», — отметил он.

    Ранее Мособлдума уже выступила с инициативой о введении требований к наличию у УК технической базы, достаточной для обслуживания жилого фонда.

    Новый стандарт управляющих компаний введут во всем Подмосковье в 2022 году | Изображение 2

    Также на рассмотрении находится закон об административной ответственности для УК за нарушение порядка в наблюдении за состоянием домов.

    Новый стандарт

    В Подмосковье уже стали появляться новые брендированные офисы «Наш дом». Их задача — максимально сократить жалобы на управляющие компании и наладить общение с жителями.

    Как рассказала руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина, часто житель не может достучаться до своей УК и вынужден обращаться в другие инстанции.

    Новый стандарт управляющих компаний введут во всем Подмосковье в 2022 году | Изображение 3

    Наша цель в том, чтобы житель мог напрямую общаться с управляющей компанией. То есть организация должна быть ориентирована на клиента

    Ольга Федина.

    Заместитель министра ЖКХ Подмосковья Татьяна Баранчеева помнила, что в регионе запустили большой пилотный проект по созданию управляющих компаний нового стандарта.

    Там проблемы жителей будут решать в режиме единого окна, как в МФЦ. Эти офисы появились уже в Мытищах, Подольске, Одинцове, Химках, Щелкове, Балашихе, Ленинском, Люберцах и Шаховской. Проект распространят на все Подмосковье.