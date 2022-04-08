Новый стандарт управляющих компаний введут во всем Подмосковье в 2022 году

Новый стандарт работы управляющий компаний ввели уже в девяти округах Подмосковья. Там открыли офисы «Наш дом», задача которых — тесно общаться с жителями в социальных сетях и общедомовых чатах. В этом году проект распространят по всему региону.

Это отметил председатель комитета по строительной политике Мособлдумы Игорь Коханый. По его словам, большую систему управления домами Подмосковья ждет усовершенствование.

«От управляющих организаций зависит комфорт, безопасность проживания в многоквартирных домах, и нарекания жителей достаются тоже им. Образно говоря, это авангард системы ЖКХ», — отметил он.

Ранее Мособлдума уже выступила с инициативой о введении требований к наличию у УК технической базы, достаточной для обслуживания жилого фонда.

Также на рассмотрении находится закон об административной ответственности для УК за нарушение порядка в наблюдении за состоянием домов.

Новый стандарт

В Подмосковье уже стали появляться новые брендированные офисы «Наш дом». Их задача — максимально сократить жалобы на управляющие компании и наладить общение с жителями.

Как рассказала руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина, часто житель не может достучаться до своей УК и вынужден обращаться в другие инстанции.

Наша цель в том, чтобы житель мог напрямую общаться с управляющей компанией. То есть организация должна быть ориентирована на клиента Ольга Федина.

Заместитель министра ЖКХ Подмосковья Татьяна Баранчеева помнила, что в регионе запустили большой пилотный проект по созданию управляющих компаний нового стандарта.

Там проблемы жителей будут решать в режиме единого окна, как в МФЦ. Эти офисы появились уже в Мытищах, Подольске, Одинцове, Химках, Щелкове, Балашихе, Ленинском, Люберцах и Шаховской. Проект распространят на все Подмосковье.