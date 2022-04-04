Новый стандарт медицины. Ремонт поликлиники завершили в Лосино-Петровском

В Московской области продолжают капитальный ремонт поликлиник и больниц. В этом году важно добиться прорыва в совершенствовании первичного звена здравоохранения. Об этом в ходе совещания с зампредами заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В Подмосковье активно ведут капитальный ремонт больниц и поликлиник. Воробьев сообщил, что уже завершен ремонт Свердловской поликлиники в Лосино-Петровском. Губернатор подчеркнул, что капитальный ремонт там сделан уже по новому стандарту.

Очевидно, что нам нужно в этом году сделать очень заметный прорыв в наведении порядка в первичном звене. Это касается и формы, и содержания Андрей Воробьев губернатор Подмосковья.

В Подмосковье продолжают приезжать на работу медики из других регионов.

«Приятно, что работают наши программы по привлечению врачей. Вся забота, внимание и поиск, который мы осуществляем, дают результат», — отметил Воробьев.

Также важно обеспечить все условия для того, чтобы уже работающие врачи оставались в Подмосковье, добавил губернатор.

«Очень важно, чтобы врачи и приходили, и не уходили от нас. Поэтому прошу, уважаемые коллеги, и дальше эту работу сопровождать, уделять ей внимание», — сказал Воробьев.

Глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав отметил, что открытие поликлиники после капитального ремонта стало праздником для всех жителей поселка. Она рассчитана на 100 посетителей в смену.

«Надо сказать, что она первая, которая была отремонтирована в рамках проекта „Наша поликлиника“. Заменили фасад, кровлю, внутренние инженерные сети. Интерьер выполнен в брендовых цветах, новая мебель установлена», — рассказал Джеглав.

Глава округа добавил, что в Свердловской поликлинике провели перепланировку входной группы.

«Это позволило создать комфортную зону ожидания и сделать открытую регистрацию. Работает Wi-Fi. Мы очень благодарны, Андрей Юрьевич, за то, что мы стали первыми в этом проекте», — сказал он.

Воробьев отметил, что важным пунктом в модернизации стала замена устаревшего оборудования.

«К счастью, сегодня наши возможности позволяют заменить все аналоговое оборудование. Конечно, приоритет выстроен по замене прежде всего того оборудования, которое тотально устарело», — сообщил губернатор.

Воробьев поручил зампреду правительства Подмосковья Светлане Стригунковой проследить за тем, чтобы во вновь открывшейся поликлинике все соответствовало стандартам.

«Самые добрые пожелания врачам. Очень надеемся, что после посещения поликлиники отзывы будут положительными. А насколько они будут положительными — я попрошу доложить мне через месяц», — сказал Воробьев.