Новый стадион задумали построить в Раменском

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков в рамках рабочей поездки в городской округ Раменский провел встречу с местными жителями. На ней обсудили строительство транспортной развязки, благоустройство и развитие спортивной инфраструктуры.

Встреча прошла в администрации территориального управления «Удельная». Министр отметил, что стадион городского округа подлежит сносу, на его месте планируют построить новый спортобъект.

«Единственный стадион, который был привычен для всех местных жителей, в свое время был приватизирован и сейчас находится в частных руках. Собственник его хочет продать, объявляет стоимость свыше 150 миллионов рублей. Объект находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Он подлежит сносу, потому что не эксплуатировался», — сказал Роман Терюшков.

Он добавил, что для возведения нового объекта спорта, который будет соответствовать всем современным требованиям, потребуется порядка 180-190 миллионов рублей.

«Будем искать варианты для земельного участка и в ближайшей перспективе рассмотрим вопрос включения этого объекта в государственную программу «Спорт Подмосковья», — сообщил министр.