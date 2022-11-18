Подмосковье 18 ноября 2022, 10:31 Новый стадион с футбольным полем появился в селе Ситне-Щелканово

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В городском округе Ступино появилась новая площадка для тренировок футбольных команд и легкоатлетов. Жители села Ситне-Щелканово теперь смогут заниматься спортом и активно проводить время на построенном мини-стадионе.

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На новом стадионе есть полноразмерное футбольное поле с искусственным покрытием и трибунами. По периметру размещены беговые дорожки, а за пределами игровой зоны — площадка для силовой гимнастики и поле для игровых видов спорта.

Там установлены теплые раздевалки, а также оборудована система освещения, позволяющая проводить тренировки и в темное время суток.

Спортивный объект построили в рамках программы «Спорт Подмосковья» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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