Подмосковье 21 июня 2023, 16:42 Новый способ передачи показаний счетчиков появился на сайте расчетного центра Подмосковья

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В Подмосковье завершается июньский период приема показаний приборов учета. Жители региона могут подать их на сайте МосОблЕИРЦ без регистрации и авторизации.

Чтобы это сделать, справа на странице необходимо нажать на кнопку «Передать показания счетчиков онлайн» и указать номер лицевого счета. После этого следует ввести данные и нажать кнопку для завершения процедуры.

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Показания должны совпадать с цифрами на счетчике. Важно, чтобы данные по холодной и горячей воде не менялись местами.

Кроме того, показания по-прежнему можно передавать через голосового помощника по телефону: 8 (499) 444-01-00, с помощью Telegram-бота или через мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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