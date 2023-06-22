Подмосковье 22 июня 2023, 16:22 Новый способ оплаты ЖКХ стал доступен жителям Подмосковья

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Оплатить квитанцию от МосОблЕИРЦ теперь можно через электронную почту. Это можно сделать по карте или через систему быстрых платежей. Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Абонентам МосОблЕИРЦ поступит письмо с двумя активными ссылками: «Оплатить без страховки» и «Оплатить со страховкой». Нажав на одну из них, можно сразу перейти на страницу оплаты.

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У жителей, в чьи квитанции не включена услуга «Добровольное страхование», в письме будет одна кнопка — «Оплатить онлайн».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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