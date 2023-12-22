Подмосковье 22 декабря 2023, 20:22 Новый спорткомплекс «Звездный» с крытым катком открыли в Орехово-Зуеве Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Торжественная церемония открытия нового физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком состоялась в Орехово-Зуевском городском округе. Объект возвели в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к гостям мероприятия по видеосвязи. Он пожелал, чтобы на новом катке рождалась дружба и закалялся характер. Отдельные слова благодарности губернатор адресовал команде «Легенды хоккея», которая объезжает города Подмосковья и радует болельщиков.

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«Хочу пожелать всем жителям Орехово-Зуева, чтобы все спортивные сооружения радовали. Также в преддверии нового года хочу всем пожелать добра, здоровья, успехов и всем нам — победы», — подчеркнул Андрей Воробьев.

В рамках открытия нового спорткомплекса состоялся гала-матч между командой «Легенд хоккея» и командой жителей Орехово-Зуевского городского округа. В основное время встречи команда звезд отечественного хоккея одержала победу со счетом 5:3, но после серии буллитов счет стал равным — 5:5.

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В составе команды «Легенд хоккея» выступили такие известные игроки, как Валерий Каменский, Александр Гуськов, Виталий Прохоров, Вячеслав Буцаев, Евгений Давыдов, Дмитрий Фролов, Сергей Бабинов, Юрий Леонов, Игорь Мишуков и Аркадий Шапировский. В тренерском штабе этой звездной команды находились Александр Якушев и Владимир Анисимов.

Новый спортивный объект включает ледовую арену, трибуну на 230 мест, зал для технической подготовки хоккеистов с бросковой зоной, медпункт, кафе и другие вспомогательные помещения, включая раздевалки, душевые, санузлы, тренерские комнаты, помещения для сушки спортивной одежды и хранения инвентаря.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам. Соответствующее решение было принято, чтобы поддержать граждан в условиях введенных против России санкций.

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