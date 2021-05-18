Новый спортивный зал откроется в раменской школе уже в сентябре

В школе села Раменки городского округа Егорьевск строится современный спортивный зал. Сейчас школьники занимаются в приспособленном помещении. Посетителями нового спортивного объекта смогут стать все желающие. В частности, для жителей села будут организованы кружки.

Пока ученикам раменской школы на уроках физкультуры приходится ютиться. Образовательному учреждению 60 лет. Когда его строили, спортивный зал в проекте не учли. Для занятий спортом приспособили помещение. Спортивный зал в результате получился меньше обычного почти в два раза.

«Когда мы ездим на соревнования в город, то там лучше, раздольнее, удобней. Мы бы тоже очень хотели, чтобы у нас в селе был такой зал, чтобы заниматься и играть», — рассказала ученица Ольга Рузанова.

Уже скоро школьники смогут заниматься спортом в новом зале. К его строительству приступили осенью прошлого года. Городская администрация выделила на строительство почти 40 миллионов рублей. Здание построено, коммуникации подведены. Сейчас рабочие занимаются внутренней отделкой. В этой школе откроется не просто зал, а целый стадион. Территория рядом с новым зданием — это сплошные спортивные объекты.

«Плоскостные сооружения будут включать в себя футбольное поле, баскетбольная площадка и игровые площадки, будут беговые дорожки. Все это будет в соответствии с проектом, и детям будет довольно комфортно здесь проводить время», — рассказал руководитель строительной организации Геннадий Вялышев.

Площадь нового здания составляет почти 600 квадратных метров. Половина — это универсальный спортивный зал, где можно будет заниматься хоть футболом, хоть волейболом. Покрытие на полу специальное — антитравматическое. Также в здании оборудованы раздевалки, душевые, кабинет для тренеров и медработника. Посещать новый спортивный объект смогут не только школьники. Для жителей села здесь организуют кружки.

«Мы планируем увеличить пропускную способность зала до 120 человек в день. Если у нас малые группы по 20 человек, то мы планируем составить расписание так, чтобы шесть временных периодов было для занятий», — сообщила директор раменской школы Лидия Тимошевская.

Откроется зал в День знаний, 1 сентября. В планах администрации построить еще переходную галерею, которая свяжет новый спортивный объект и здание школы.