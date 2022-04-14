Новый спортивный центр с бассейном появится в Балашихе

Физкультурный центр с бассейном появится в микрорайоне Авиаторов в Балашихе. Его построят к 2026 году. Спортивный комплекс разместится рядом с поликлиникой № 2.

Как рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, микрорайон Авиаторов — одном из самых молодых в Балашихе. Там живут свыше 50 тысяч человек.

При этом в микрорайоне недостаточно спортивных объектов. Это отметил глава городского округа Сергей Юров.

У жителей огромная потребность в регулярных занятиях физкультурой и спортом. Мы получали запросы с просьбой построить комплекс Сергей Юров.

Уже подобрали земельный участок и нашли инвестора. Центр откроют на пересечении улицы Третьяка и бульвара Нестерова.

«Объект планируем построить к 2026 году, благодаря чему там будет создано 75 рабочих мест», — уточнила Адигамова.

По ее словам, новый физкультурный центр сможет принимать более шести тысяч человек в год.