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    14 апреля 2022, 12:28

    Новый спортивный центр с бассейном появится в Балашихе

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Физкультурный центр с бассейном появится в микрорайоне Авиаторов в Балашихе. Его построят к 2026 году. Спортивный комплекс разместится рядом с поликлиникой № 2.

    Новый спортивный центр с бассейном появится в Балашихе | Изображение 1

    Как рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, микрорайон Авиаторов — одном из самых молодых в Балашихе. Там живут свыше 50 тысяч человек.

    При этом в микрорайоне недостаточно спортивных объектов. Это отметил глава городского округа Сергей Юров.

    У жителей огромная потребность в регулярных занятиях физкультурой и спортом. Мы получали запросы с просьбой построить комплекс

    Сергей Юров.

    Уже подобрали земельный участок и нашли инвестора. Центр откроют на пересечении улицы Третьяка и бульвара Нестерова.

    «Объект планируем построить к 2026 году, благодаря чему там будет создано 75 рабочих мест», — уточнила Адигамова.

    По ее словам, новый физкультурный центр сможет принимать более шести тысяч человек в год.