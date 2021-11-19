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    19 ноября 2021, 11:32

    Новый спортивный центр с бассейном и спа-зоной открыли в Реутове

    Почти 200 млн рублей вложили в создание нового спортивного центра на юге Реутова

    Ольга Назаркина

    Новый спортивный центр открылся в южной части Реутова. Здесь есть тренажерный зал и два зала для групповых занятий, бассейн и большая спа-зона. Об открытии сообщили в пресс-службе главы муниципалитета Станислава Каторова.

    Новый спортивный центр с бассейном и спа-зоной открыли в Реутове

    Фитнес и спа-центр GymPro работает на Носовихинском шоссе, 4. Он рассчитан на 150–200 человек в сутки, одновременно здесь занимаются примерно 30 посетителей.

    Глава Реутова Станислав Каторов ознакомился с организацией работы нового центра, отметив, что появление такого объекта имеет большое значение для округа.

    «Это новые инвестиции, рабочие места и налоговые отчисления, а для жителей еще один способ сохранить и укрепить здоровье. <…> Для Реутова это значимый объект, потому что в южной части городского округа фитнес-клубов не так много», — пояснил он.

    Новый спортивный центр с бассейном и спа-зоной открыли в Реутове | Изображение 1Фото: Алексей Оводов

    В оборудование и создание инфраструктуры центра было вложено почти 200 миллионов рублей. Его площадь составила около 1800 квадратных метров. В нем разместились гардероб, просторные раздевалки, массажный кабинет, подогреваемый бассейн и большая спа-зона.

    У центра есть собственная охрана и парковка для посетителей клуба. В будущем в здании должны будут появиться веранды и зоны кафе и бара.