Новый спортивный центр с бассейном и спа-зоной открыли в Реутове

Новый спортивный центр открылся в южной части Реутова. Здесь есть тренажерный зал и два зала для групповых занятий, бассейн и большая спа-зона. Об открытии сообщили в пресс-службе главы муниципалитета Станислава Каторова.

Фитнес и спа-центр GymPro работает на Носовихинском шоссе, 4. Он рассчитан на 150–200 человек в сутки, одновременно здесь занимаются примерно 30 посетителей.

Глава Реутова Станислав Каторов ознакомился с организацией работы нового центра, отметив, что появление такого объекта имеет большое значение для округа.

«Это новые инвестиции, рабочие места и налоговые отчисления, а для жителей еще один способ сохранить и укрепить здоровье. <…> Для Реутова это значимый объект, потому что в южной части городского округа фитнес-клубов не так много», — пояснил он.

Фото: Алексей Оводов

В оборудование и создание инфраструктуры центра было вложено почти 200 миллионов рублей. Его площадь составила около 1800 квадратных метров. В нем разместились гардероб, просторные раздевалки, массажный кабинет, подогреваемый бассейн и большая спа-зона.

У центра есть собственная охрана и парковка для посетителей клуба. В будущем в здании должны будут появиться веранды и зоны кафе и бара.