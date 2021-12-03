Новый спортивный комплекс с ледовой ареной достроили в Красногорске

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс появился в Красногорске. Внутри разместились ледовая арена, залы для занятий спортом, кафе и магазин.

Сначала это была самовольная постройка, и работы однажды приостановили. Но по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе выносят на рассмотрение такие объекты, чтобы помочь завершить их или принять решение о сносе.

Благодаря этому комплекс в микрорайоне Опалиха достроили. Владельцы получили необходимые документы и разрешения. Это подчеркнул министр по архитектуре и градостроительству Подмосковья Владислав Гордиенко.

В результате совместной работы застройщик получил разрешение на проведение работ и уже снят статус самовольного строительства Владислав Гордиенко.

Спортивный центр возвысился на четыре этажа. Он рассчитан на 650 посетителей. Физкультурный центр адаптировали и для маломобильных жителей.

«Объект значимый, так как здесь смогут заниматься спортом и проводить свой досуг жители округа», — отметил Гордиенко.

Прилегающую территорию комплексно благоустроили. Здесь появились и парковочные места.