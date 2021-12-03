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    03 декабря 2021, 17:14

    Новый спортивный комплекс с ледовой ареной достроили в Красногорске

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Новый физкультурно-оздоровительный комплекс появился в Красногорске. Внутри разместились ледовая арена, залы для занятий спортом, кафе и магазин.

    Новый спортивный комплекс с ледовой ареной достроили в Красногорске | Изображение 1

    Сначала это была самовольная постройка, и работы однажды приостановили. Но по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе выносят на рассмотрение такие объекты, чтобы помочь завершить их или принять решение о сносе.

    Благодаря этому комплекс в микрорайоне Опалиха достроили. Владельцы получили необходимые документы и разрешения. Это подчеркнул министр по архитектуре и градостроительству Подмосковья Владислав Гордиенко.

    В результате совместной работы застройщик получил разрешение на проведение работ и уже снят статус самовольного строительства

    Владислав Гордиенко.

    Спортивный центр возвысился на четыре этажа. Он рассчитан на 650 посетителей. Физкультурный центр адаптировали и для маломобильных жителей.

    Новый спортивный комплекс с ледовой ареной достроили в Красногорске | Изображение 2

    «Объект значимый, так как здесь смогут заниматься спортом и проводить свой досуг жители округа», — отметил Гордиенко.

    Прилегающую территорию комплексно благоустроили. Здесь появились и парковочные места.