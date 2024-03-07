Подмосковье 07 марта 2024, 09:52 Новый спортивный комплекс с бассейнами открыли в Мытищах Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в Мытищах на Благовещенской улице. Там будут работать два бассейна, тренажерный зал и многое другое.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, площадь здания составила пять тысяч квадратных метров. В нем обустроили взрослый и детский бассейны, спа-зону с сауной, джакузи и хаммамом, а также тренажерный зал и другие помещения.

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Комплекс начали строить в 2018 году за счет внебюджетных средств.

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Всего в Подмосковье работают 13,6 тысячи спортивных сооружений. Это почти на полторы тысячи больше, чем годом ранее. С 2013 года их количество выросло более чем на 70%.

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