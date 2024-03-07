07 марта 2024, 09:52
Новый спортивный комплекс с бассейнами открыли в Мытищах
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в Мытищах на Благовещенской улице. Там будут работать два бассейна, тренажерный зал и многое другое.
Как рассказали в Минспорте Подмосковья, площадь здания составила пять тысяч квадратных метров. В нем обустроили взрослый и детский бассейны, спа-зону с сауной, джакузи и хаммамом, а также тренажерный зал и другие помещения.
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Комплекс начали строить в 2018 году за счет внебюджетных средств.
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Всего в Подмосковье работают 13,6 тысячи спортивных сооружений. Это почти на полторы тысячи больше, чем годом ранее. С 2013 года их количество выросло более чем на 70%.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Мытищи
Строительство
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