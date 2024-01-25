Подмосковье 25 января 2024, 15:09 Новый спортивный комплекс построят в микрорайоне Железнодорожном в Балашихе к 2027 году Главгосстройнадзор МО

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Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном возведут в Балашихе в ближайшие три года. Разрешение на строительство объекта в микрорайоне Железнодорожный выдало Главное управление государственного строительства Московской области.

Общая площадь нового спорткомплекса составит 7,6 тысячи квадратных метров. Это будут два отдельных корпуса, между которыми будет общий переход на втором и третьем этажах. В одном здании будет крытый бассейн, в другом — бассейн с обогревом под открытым небом.

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В физкультурно-оздоровительном комплексе смогут проводить одновременно проводить несколько тренировок в отдельных помещениях. Там обустроят тренажерные залы, раздевалки, душевые и парные. Также оборудуют доступ для маломобильных граждан по программе «Доступная среда».

Стройку планируют завершить в 2027 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье признали лучшим спортивным регионом России.

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