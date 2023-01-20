Подмосковье 20 января 2023, 13:25 Новый спортивный комплекс появится в Можайске в 2023 году

Читать 360tv в

На 1-й Железнодорожной улице в Можайске продолжается строительство нового спортивного комплекса для местной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо. Объект планируют сдать уже в 2023 году.

На данный момент комплекс построен на 42%. Рабочие приступили к устройству кровли. В возведении объекта задействовано более 90 строителей и четыре единицы техники.

Реклама

«Работы выполняются в полном соответствии с графиком. Сейчас продолжаются монолитные работы, устройство внутренних и наружных сетей водо-, тепло- и электроснабжения, канализации, также рабочие приступили к устройству кровли», — отметили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

Реклама

Согласно проекту, в новом двухэтажном здании площадью 5,6 тысячи квадратных метров появятся тренажерные залы, залы для силовых единоборств и универсальная площадка с трибунами на 500 мест. Предполагается, что это поможет грамотно организовать тренировочный процесс и проводить соревнования различного уровня. Кроме того, во дворце спорта появятся раздевалки, душевые, медицинский блок и буфет.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».