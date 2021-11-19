Новый спортивный кластер создадут в зоне Дзержинского городского карьера

Общедоступный, современный спортивно-событийный кластер создадут на территории Дзержинского городского карьера. Площадь спортивного комплекса составит более 15 тысяч квадратных метров.

Также реновация затронет парк «Фристайл». Документы об этом уже подписаны. В новом комплексе появятся школу водных видов спорта, современный скалодром, новое помещение горнолыжный клуб, физкультурно-оздоровительный центр с разнообразными спортивными и детскими программами и панорамной сайкл-студией.

instagram.com/budkin_dzr

Также здесь планируется разместить вейк-центр с пунктом проката и кафе, детский центр развития с языковой направленности, всесезонный бассейн, спа-зоны, номерной фонд, комплекс апартаментов, рестораны и банкетный зал. Помимо спа, предусматривается создание и банного комплекса с банным двором, а также размещение в кластере разных магазинов и бутиков.

В проекте примут участие правительство Московской области, ООО «ИнвестПроект», ООО СЗ «ВСН Инвест» и ООО «Фристайл». Планируется, что проект будет реализован уже к 2026 году.

Жители Дзержинского могут задать все интересующие их вопросы о развитии территории карьера под постом главы городского округа Сергея Будкина в его Instagram.